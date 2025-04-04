Ψεύτικα προφίλ πορνογραφικού περιεχομένου με φωτογραφίες νεαρής δημοσιογράφου δημιούργησε στο Instagram ένας 32χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε η υπόθεση - τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς του επιπλέον χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.
Η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης μετά από μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε η 28χρονη παθούσα, όταν ενημερώθηκε από συναδέλφους της για την ύπαρξη του επίμαχου υλικού. Όπως κατήγγειλε η δημοσιογράφος, ο κατηγορούμενος δημιούργησε τρία ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες της όπου πρόσθεσε πορνογραφικό υλικό - animation αλλά και εικόνες από ημίγυμνες γυναίκες.
Ο 32χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
