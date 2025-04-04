Του Μάκη Συνοδινού

Στη φάκα του ραντάρ της τροχαίας πιάστηκε super car το οποίο είχε αναπτύξει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 291 χιλιομέτρων την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το πανάκριβο super car μάρκας Mercedes πιάστηκε από το ραντάρ που βρίσκεται στο ύψος της Καλλιθέας στις 31 Μαρτίου. Άμεσα σήμανε συναγερμός στο συντονιστικό της τροχαίας όπου ταυτοποιήθηκε το αυτοκίνητο και διαπιστώθηκε πως ανήκει σε πάρα πολύ γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στα τουριστικά.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν έχει εντοπιστεί ο οδηγός του.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία

Πηγή: skai.gr

