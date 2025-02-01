Μέγαρα: Πήγε ληστέψει μίνι μάρκετ- Συνοριοφύλακας προσπάθησε να τον σταματήσει

Στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων μεταφέρθηκε κατόπιν τραυματισμού του στο μηρό, άνδρας ο οποίος επιχείρησε να ληστέψει μίνι μάρκετ.

Συνοριοφύλακας εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τη ληστεία και εισήλθε στο κατάστημα για να την εμποδίσει γνωστοποιώντας την ιδιότητα του.

Ζήτησε από το δράστη να παραδοθεί κι ακολούθησε σωματική πάλι και πυροβολισμός, με τον προαναφερθέντα να τραυματίζεται στο μηρό.

Διέφυγε αρχικά όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγάρων.

Πρόκειται για ημεδαπό γεννηθέντα στο 1991.

Πηγή: skai.gr

