Κακοποίηση 3χρονου- Κρήτη: Μέσω Χανίων η μεταγωγή της μητέρας και του συντρόφου

Έκτος Κρήτης μετήχθησαν, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, η 26χρονη μητέρα του μικρού Άγγελου και ο 44χρονος σύντροφος της, που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την άγρια κακοποίηση του τρίχρονου αγοριού.

Μετήχθησαν με το πλοίο της γραμμής μέσω Χανίων, συμφωνά με ασφαλείς πληροφορίες του cretalive, για λογούς ασφάλειας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυο κρατούμενοι θα κρατηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.



Ελπίζουν σε θαύμα για τον Άγγελο

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η αγωνία για την πορεία της υγείας του 3χρονου Άγγελου, που κακοποιήθηκε βάναυσα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Χαλκιαδάκης, διοικητής του ΠΑΓΝΗ, ανέφερε: «Όσα αποτελέσματα έχουμε, δυστυχώς δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι ο εγκέφαλος του μικρού μας ασθενούς δεν λειτουργεί, τουλάχιστον από αυτές τις εξετάσεις τις οποίες έχουμε τα αποτελέσματα. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ κακό προγνωστικό σημείο. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα μήπως τυχόν γίνει κανένα θαύμα. Αλλά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.