Τάκης Οικονομόπουλος: Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο παλαίμαχος του Παναθηναϊκού

Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται από το μεσημέρι, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και πρώην διεθνής τερματοφύλακας, Τάκης (Παναγιώτης) Οικονομόπουλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Τάκης Οικονομόπουλος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε.

Διακομίστηκε αρχικά στο Σεισμανόγλειο νοσοκομείο το οποίο ήταν και το πιο κοντινό νοσοκομείο από το σημείο που βρισκόταν.

Εν συνεχεία μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος με εγκεφαλική αιμορραγία.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς του, η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη.

Το πλευρό του βρίσκεται ο γιος του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.