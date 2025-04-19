Στο πιο ψηλό σημείο της Σαντορίνης, στον Πύργο, έγινε η περιφορά του Επιταφίου με άκρως εντυπωσιακό τρόπο.

Από την εκκλησία της Παναγίας ο ξυλόγλυπτος επιτάφιος περιφέρεται στα στενά μεσαιωνικού οικισμού, ανάμεσα σε χιλιάδες τενεκεδακια (περίπου 7000 φτιαγμένα απο παραφίνη και πριονίδια) που φλέγονται στα σοκάκια, τις ταράτσες και τις αυλές.

Πάρα πολύς κόσμος περιμένει από νωρίς κατά μήκος της διαδρομής του Επιταφίου με κατάνυξη και προσμονή τη στιγμή που όλο το χωριό θα φλέγεται από φως και συγκίνηση.

Πρόκειται για ένα έθιμο που κρατάει εδώ και 30 χρόνια κάνοντας τον Πύργο Καλλίστης από τους πιο δημοφιλής προορισμούς της Μ. Παρασκευής του Πάσχα.

