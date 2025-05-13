Εκδικητική πορνογραφία: Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 38χρονου

Yπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας, για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 38χρονου, διερευνήθηκε και εξιχνιάσθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προηγήθηκε καταγγελία 35χρονης, σύμφωνα με την οποία, χρήστης σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, απέστειλε σε οικεία της πρόσωπα οπτικό υλικό που την απεικόνιζε και αφορά τη γενετήσια ζωή της, ενώ σε μία περίπτωση προσπάθησε να αποσπάσει και χρήματα.

Το προανακριτικό υλικό που συλλέχθηκε τέθηκε υπόψιν της αρμόδιας Εισαγγελίας, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και διαδικτυακή έρευνα των ψηφιακών στοιχείων και δεδομένων, καθώς και αλληλογραφία με τις αρμόδιες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψε η εμπλοκή του κατηγορούμενου στη διαχείριση του επίμαχου λογαριασμού.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ταυτοποιήθηκε και προανακριτικά η εμπλοκή του, ενώ παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Πηγή: skai.gr

