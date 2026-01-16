Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά στο Σουφλί - Στους συλληφθέντες και ένας ΕΠΟΠ

Μεγάλη επιχείρηση για ναρκωτικά είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής στο Σουφλί, με πληροφορίες του ΣΚΑΪ αναφέρουν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας ΕΠΟΠ.

Πληροφορίες του evros-news.gr, αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια με ειδικούς εκπαιδευμένους σκύλους για να ανακαλύψουν ναρκωτικά και συνέλαβαν συνολικά περίπου 20 άτομα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης και αντίστοιχα ο ΕΠΟΠ θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Ξάνθης.

Πηγή: skai.gr

