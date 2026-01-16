Στην εισαγγελία υπηρεσίας του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας προσήλθαν νωρίς το πρωί οι επικεφαλής του μπλόκου της Νίκαιας, ώστε να ζητήσουν να δοθεί εντολή να ανοίξουν οι κάμερες του αυτοκινητόδρομου και να διαπιστωθεί ποιος βανδάλισε τα τρακτέρ των δύο αγροτών από τη Νίκαια που βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Τρίτη.

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι αγρότες κατέθεσαν έγγραφη αναφορά για προβοκάτσια, με τον εισαγγελέα υπηρεσίας να τους απαντά ότι θα ζητήσει εκκίνηση κατεπείγουσας διαδικασίας για να μη χαθεί το βιντεοληπτικό υλικό.

«Σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει αυτή η ενέργεια – θεωρούμε ότι είναι προβοκάτσια – το μπλόκο της Νίκαιας και κυρίως το οργανωμένο αγροτικό κίνημα», δήλωσε έξω από το δικαστικό Μέγαρο ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Φωτό & βίντεο: larissanet//Θανάσης Καλιακούδας



Πηγή: skai.gr

