Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Κρήτη, με 200 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός.

Οι έρευνες αφορούν υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και επικεντρώνονται στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι, και άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, συνολικά έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους τρεις νομούς της Κρήτης.

Πρόκειται για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων “στόχων” και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μία υπόθεση στην οποία εργάζονται εδώ και μήνες οι αστυνομικοί της Δίωξης με βασικούς κατηγορουμένους να είναι δύο εγκληματικές ομάδες - οικογένειες.

Η υπόθεση φέρεται να έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρεται να προέκυψαν “διάλογοι-φωτιά” από Ζωνιανό, ενόψει επικείμενου ελέγχου καταμέτρησης ζώων που δήλωνε η σύζυγος του.



Πηγή: skai.gr

