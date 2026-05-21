Σκιάθος: Με κατάγματα στον θώρακα Βρετανίδα τουρίστρια -Έπεσε από ύψος δύο μέτρων

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Βόλου διακομίστηκε 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, η οποία έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων στη Σκιάθο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε σε βραδινή έξοδο, όταν η γυναίκα, προσπαθώντας να καθίσει σε πεζούλι, έχασε την ισορροπία της και έπεσε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Εξαιτίας της πτώσης από μεγάλο ύψος, η 60χρονη υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα.

Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου.

