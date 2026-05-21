Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τσιτσιπάς έβρισε χυδαία τον πατέρα του κατά τη διάρκεια αγώνα - Δείτε βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γι’ ακόμα μια φορά έβγαλε στην επιφάνεια τον χειρότερο και απαράδεκτο εαυτό του με τις εκφράσεις που εξαπέλυσε προς τον πατέρα του

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γίνεται ξανά αντικείμενο σχολιασμού για τον χειρότερο λόγο, αντί να το κάνει απλά για τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενεύης με το 2-0 σετ από τον Λέρνερ Τίεν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εξύβρισε χυδαία τον πατέρα του.

Σε ένα διάλειμμα, έψαχνε κάτι στην τσάντα του και κάποια στιγμή γυρίζει γεμάτος εκνευρισμό προς τον πατέρα του και του φωνάζει: «Πού είναι γ@@@ το σπίτι σου;».

@ncktv_1 #tsitsipas #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος - ncktv
Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Στέφανος Τσιτσιπάς τένις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark