Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γίνεται ξανά αντικείμενο σχολιασμού για τον χειρότερο λόγο, αντί να το κάνει απλά για τις αγωνιστικές του επιδόσεις.

Ο Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενεύης με το 2-0 σετ από τον Λέρνερ Τίεν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης εξύβρισε χυδαία τον πατέρα του.

Σε ένα διάλειμμα, έψαχνε κάτι στην τσάντα του και κάποια στιγμή γυρίζει γεμάτος εκνευρισμό προς τον πατέρα του και του φωνάζει: «Πού είναι γ@@@ το σπίτι σου;».

