Μεγάλα ύψη βροχής σε Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία την Τρίτη - Δείτε πίνακα Ελλάδα 22:11, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στον πίνακα του meteo παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης.