Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, συνεχίζοντας τον αγώνα τους με πορεία τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας.

Η μηχανοκίνητη διαμαρτυρία κατέληξε κορνάροντας στην κεντρική πλατεία, όπου οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο της οδού Παπαναστασίου, ενώ μετέφεραν στους πολίτες τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους και παράλληλα απηύθυναν κάλεσμα στήριξης προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Μέσα από την παρουσία τους στο κέντρο της πόλης, οι αγρότες επιδίωξαν να αναδείξουν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, από το αυξημένο κόστος παραγωγής έως τη μειωμένη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Όπως τόνισαν, ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά συνολικά την κοινωνία, καθώς η στήριξη της παραγωγής και της υπαίθρου συνδέεται άμεσα με την οικονομία και τη διατροφική επάρκεια της χώρας.

«Δεν πρόκειται να γίνουμε οι σύγχρονοι κολίγοι… Είμαστε εδώ αποφασισμένοι και δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

