Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η υπομονή εξαντλείται και υπάρχουν σκέψεις για ισχυρή αντίδραση στα μπλόκα των αγροτών.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, αποκαλύφθηκε το Plan B της κυβέρνησης, σε περίπτωση που οι αγροτοσυνδικαλιστές συνεχίσουν τις δράσεις τους, το οποίο είναι να θεσπιστεί ένα διοικητικό πρόστιμο σε όσους οδηγούς τρακτέρ παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, ή εμποδίζουν τη διέλευση των φορτηγών από τα τελωνεία.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα εφαρμοστεί αν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν και μετά τις γιορτές. Τα κυβερνητικά στελέχη που οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, τη χαρακτηρίζουν «μονόδρομο», απέναντι στη σκληρή γραμμή που κρατάνε οι αγρότες.

Την ίδια ώρα εξετάζονται κι άλλες επιλογές, διότι το Μαξίμου έχει καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να επικρατούν, δηλαδή, οι ακραίες φωνές στα μπλόκα, εμποδίζοντας αυτούς που επιδιώκουν τον διάλογο.

