Μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη βραδιά, διαφορετική από τις υπόλοιπες, απόλαυσαν απόψε το βράδυ της Δευτέρας οι Λαρισαίοι στον πεζόδρομο της Βενιζέλου, με τη διακεκριμένη και γνωστή στο πανελλήνιο, «Ιπτάμενη πιανίστρια» Έλενα Ξυδιά να πλημμυρίζει με υπέροχες και διαχρονικές μελωδίες την αγορά, συνοδευόμενη από τη νεανική χορωδία του Σύγχρονου Ωδείου Λάρισας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορταστικού κλίματος για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς με διοργανωτή τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.