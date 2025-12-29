Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Μάλιστα, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, σκληραίνουν τη στάση τους με αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών που χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικές διαδρομές.

Λάρισα

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα αγρότες από τη Λάρισα προχώρησαν στο κλείσιμο της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κιλελέρ. Πρόκειται για παρακαμπτήριο δρόμο που εξυπηρετούσε μέχρι σήμερα οδηγούς οι οποίοι κινούνταν στην ΠΑΘΕ και επιδίωκαν να παρακάμψουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων περιλαμβάνει μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας με τρακτέρ μέσα στην πόλη της Λάρισας. Η πορεία έχει χαρακτήρα ενημερωτικό, με στόχο να γίνουν γνωστά στους πολίτες τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά και να ζητηθεί η στήριξη της κοινωνίας στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Οι κλειστοί δρόμοι

Aπό τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 16:00 σήμερα (29-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Μικροθηβών (Χ/Θ 297+412) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας,

στον δυτικό παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. από τα διοικητικά όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας έως το ύψος της Αερογέφυρα ΙΚΕΑ.

Επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, από τα διοικητικά όρια με Νομό Μαγνησίας έως τη διασταύρωση Αχιλλείου.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

1. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Γυρτώνης (Χ/Θ 367+319) στην Π.Ε.Ο. Αθηνών- Θεσσαλονίκης-Λεωφόρο Καραμανλή, θα εισέρχονται στην Περιφερειακή Οδό Λάρισας όπου μέσω του Κυκλικού Κόμβου Βιοκαρπέτ θα κατευθύνονται:

Είτε στην Εθνική Οδό Λάρισας –Φαρσάλων όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Μικροθηβών από την ακόλουθη διαδρομή:

Λεωφόρος Καραμανλή – περιφερειακή οδός Λάρισας – κυκλικός κόμβος περιφερειακής – Φαρσάλων – Ε.Ο. Λάρισας / Λαμίας – Τ.Κ. Βαμβακούς – διασταύρωση Πολυδάμειου με Ε.Ο. Καρδίτσας / Βόλου – Α/Κ Μικροθηβών.

Είτε στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας-Καρδίτσας, όπου θα εισέρχονται στον Ε-65 στο ύψος του Κόμβου Σοφάδων.

2. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται:

είτε στον Α/Κ Μικροθηβών και μέσω της Ε.Ο. Καρδίτσας / Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Γυρτώνης από την ακόλουθη διαδρομή:

Ε.Ο. Καρδίτσας / Βόλου διασταύρωση Πολυδάμειου – Τ.Κ. Βαμβακούς – Ε.Ο. Λαμίας / Λάρισας – κυκλικός κόμβος Φαρσάλων – περιφερειακή οδός Λάρισας – Π.Ε.Ο. Αθηνών / Θεσσαλονίκης – Λ. Καραμανλή – Α/Κ Γυρτώνης.

-είτε στο ύψος του Κόμβου Σοφάδων του Ε65 θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Λάρισας-Καρδίτσας- περιφερειακή οδός Λάρισας – Π.Ε.Ο. Αθηνών / Θεσσαλονίκης – Λ. Καραμανλή – Α/Κ Γυρτώνης.

δ. Επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών

Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα ακολουθούν τις ανωτέρω αναφερόμενες διαδρομές.

Διόδια του Λόγγου - Ε65

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων.

Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Μάλγαρα: Οι αγρότες δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Τελωνείο του Προμαχώνα

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, η διέλευση είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Τελωνείο της Νίκης

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.

Χαλκηδόνα

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν σήμερα οι αγρότες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αποκλείσουν και παρακαμπτήριες οδούς.

Αιτωλοακαρνανία

Στο Αγγελόκαστρο της Αιτωλοακαρνανίας, οι αγρότες από το μπλόκο της περιοχής έκλεισαν την εθνική Αντιρρίου - Ιωαννίνων, και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Ο δρόμος θα ξανανοίξει το πρωί της Τετάρτης.

Κάστρο

Στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Αχαΐα

Στην Πάτρα, είναι κλειστή η Περιμετρική η οποία θα ανοίξει ξανά την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς για τους εκδρομείς.

Κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σχεδιάζουν τις επόμενες ημέρες να δημιουργήσουν ακόμη ένα μπλόκο στον δρόμο που συνδέει την Πάτρα με τα Καλάβρυτα.

Χαλκίδα

Και στη Χαλκίδα από τις 6-8 το βράδυ θα υπάρχουν αποκλεισμοί του οδικού δικτύου.

Αποκλεισμός στα γραφεία της ΑΑΔΕ στην Καλαμάτα από τους αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην Καλαμάτα προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου δέκα τρακτέρ από το μπλόκο της Θουρίας έφτασαν στην οδό Ευαγγελιστρίας, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΑΑΔΕ, προχωρώντας σε συμβολικό αποκλεισμό του χώρου για περίπου μία ώρα σύμφωνα με την ΕΡΤ. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι αγρότες ανέφεραν τα αιτήματά τους και ξεκαθάρισαν, ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

Όπως υπογράμμισαν, η σημερινή συμβολική κινητοποίηση είχε στόχο να αναδείξει βασικά αιτήματά τους, όπως το πάγωμα των οφειλών προς ασφαλιστικούς φορείς και η ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις.

Σκέψεις για πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλα μπλόκα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα, είτε στη Νίκαια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αποφάσεις των αγροτών τις επόμενες ημέρες και στον τόπο διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης, που αναμένεται να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Πηγή: skai.gr

