Αθώο έκρινε το δικαστήριο τον γνωστό μουσικό Άρη Μουγκοπέτρο, για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η εν διαστάσει σύζυγός του.

Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη κροτίδας στο χέρι του, δήλωσε μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Τρίπολης:

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».

Ο δικηγόρος του δήλωσε:

«Αθώος ο κύριος Μουγκοπέτρος. Επώδυνη η διαδικασία, εξαιρετικό το δικαστήριο, τώρα θέλει μόνο να δει τα παιδιά του. Δεν θα πούμε για κανένα ισχυρισμό γιατί έγινε κεκλεισμένων των θηρών. Δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός για την προστασία των παιδιών».

Τι συνέβη

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή. Είχε προηγηθεί λεκτική διένετξη μεταξύ τους, όταν ο γνωστός μουστικός θέλησε να επισκεφθεί τα παιδιά του. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικο τμήμα προκειμένου να καταθέσει μήνυση, ωστόσο είχε προηγηθεί η κίνηση της εν διαστάσει συζύγου του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Αρχικά, ο Άρης Μουγκοπέτρος οδηγήθηκε την Παρασκευή (26/12) στο δικαστήριο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όπου και πήρε αναβολή για σήμερα.

Πηγή: skai.gr

