Με ηλεκτρικά λεωφορεία από αύριο το δρομολόγιο του ΟΑΣΘ Καλλιθέα-Πλατεία Ελευθερίας

Ακόμη μία λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΘ εντάσσεται στην ηλεκτροκίνηση. Πρόκειται για τη γραμμή 26, που εκτελεί το δρομολόγιο Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας, η οποία από αύριο Παρασκευή, 7 Ιουνίου, θα εξυπηρετείται από ηλεκτρικά λεωφορεία.

Με την ένταξη και αυτής της γραμμής στην ηλεκτροκίνηση, ο ΟΑΣΘ θα εξυπηρετεί συνολικά 11 λεωφορειακές γραμμές, με 97 ηλεκτρικά λεωφορεία.

Ταυτόχρονα, ο σταθμός φόρτισης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με 41 σε σύνολο 55 φορτιστών να έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

