Εντατικές έρευνες με τη χρήση drone διενεργούνται από το πρωί σε ξηρά και θάλασσα στη Σύμη, για τον εντοπισμό 67χρονου γνωστού και βραβευμένου Άγγλου δημοσιογράφου, ο οποίος βρίσκεται το νησί για διακοπές και από χθες το μεσημέρι αγνοούνται τα ίχνη του.

Πρόκειται για τον Michael Mosley Βρετανό τηλεοπτικό δημοσιογράφο, παραγωγό και παρουσιαστή, που εργάζεται για το BBC από το 1985 και ο οποίος μαζί με την 64χρονη σύζυγο του περνούσαν ημέρες ξεκούρασης και διακοπών στο νησί της Σύμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», χθες το μεσημέρι ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγο του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης. Περίπου στη 1:30 το μεσημέρι ο 67χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει στο Γυαλό, πεζός. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται.

Σήμερα το πρωί η σύζυγος του έκανε δήλωση εξαφάνισης του 67χρονου δημοσιογράφου στην αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Σε αυτές συμμετέχουν εκτός την αστυνομία και το Λιμενικό, εθελοντική Ομάδα, η Πυροσβεστική, ενώ γίνεται χρήση drone και σύντομα πρόκειται να μεταβεί στο νησί και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος που θα συνδράμει στις έρευνες.

Σύμφωνα με το Wikipedia.gr, ο 67χρονος Βρετανός τηλεοπτικός δημοσιογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής εργάζεται για το BBC από το 1985 και είναι πιθανώς περισσότερο γνωστός ως παρουσιαστής τηλεοπτικών προγραμμάτων για τη βιολογία και την ιατρική και τις τακτικές εμφανίσεις του στο The One Show. Ο Mosley είναι ένας υποστηρικτής της διαλειμματικής νηστείας και δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες που έχει γράψει βιβλία που προωθούν την κετογονική δίαιτα.

Βρετανικά ειδησιογραφικά μέσα αναφέρουν ότι ενδεχομένως ο δημοσιογράφος να έχει πέσει από μεγάλο ύψος και για το λόγο αυτό η ΕΜΑΚ κάνει αναζητήσεις σε χαράδρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.