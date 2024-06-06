Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 57 ετών, ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Καρφί» και του site Lykavitos, Ηλίας Τζαφέρης.

Ο Ηλίας Τζαφέρης γεννήθηκε στη Βέροια το 1967. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε στο ελεύθερο ρεπορτάζ το 1986 στην εφημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ». Στη συνέχεια εργάστηκε στην «ΕΡΑ 4», στο περιοδικό «CINE 7», στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στην «ΕΞΟΡΜΗΣΗ», στο Ρ/Σ «FLASH 9.61», αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «ΚΑΝΑΛΙ 5», αρθρογράφος στην εφημ. «ΑΥΡΙΑΝΗ», διευθυντής στο «BUSINESS RADIO», αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «ALPHA».

Από το 2007 έως το 2011 θα εργαστεί στην εφημ. «ΤΟ ΑΡΘΡΟ» ενώ ακολουθεί η συνεργασία του με την εφημ. «ΗΜΕΡΗΣΙΑ». Στη συνέχεια θα ιδρύσει και θα διευθύνει τα ενημερωτικά site «Lykavitos.gr» και «Moneypress.gr». Μετά τον θάνατο του Νίκου Κακαουνάκη και έως σήμερα ήταν εκδότης της εφημ. «ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ».

Ο Ηλίας Τζαφέρης υπήρξε ένας δραστήριος και επαρκής δημοσιογράφος, ο οποίος εργάστηκε σκληρά και αποδοτικά καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του, αναφέρει το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ σε ανακοίνωσή του αποχαιρετώντας τον δημοσιογράφο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.