Δεν χωρά ανθρώπινος νους τη διαστροφή που μπορεί να κρύβει μία γυναίκα από τη Λάρισα, η οποία σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αστυνομία, παρενόχλησε ερωτικά ένα 9χρονο αγόρι από τον Βόλο.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr, η 24χρονη γυναίκα εργάζεται σε επιχείρηση που σχετίζεται με ανήλικα παιδιά. Εκεί σύχναζε ο 9χρονος με τον πατέρα του, προκειμένου το ανήλικο παιδί να περνάει την ώρα του.

Η νεαρή κοπέλα γρήγορα απέκτησε μία πιο στενή σχέση με τον 9χρονο και έγινε πιο διαχυτική μαζί του. Αντιλήφθηκε ότι το παιδί έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο της γιαγιάς του και βρήκε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή μαζί του μέσω του TikTok.

Τότε ξεκίνησε, να του στέλνει μηνύματα, τα οποία λίγες ημέρες αργότερα, έπεσαν στην αντίληψη της μητέρας από τον Βόλο, η οποία και κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.

«Να σε ξαναφέρει εδώ ο μπαμπάς σου», «θα έρθω Βόλο να σε πάρω μία αγκαλιά», «θέλω να μου στείλεις φωτογραφία σου», «σβήσε τα μηνύματα να μην τα δούνε» είναι μερικές από τις αναφορές που έκανε η 24χρονη στον 9χρονο.

Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

