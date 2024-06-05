Το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα βρίσκονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και τα 110 ηλεκτροκινούμενα λεωφορεία του ΟΑΣΘ-88 σήμερα- και «σε περίπου έναν μήνα θα εγκαινιάσουμε και το σταθμό φόρτισής τους που βρίσκεται δίπλα από το Αμαξοστάσιο του οργανισμού στη Σταυρούπολη», επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Βρίσκομαι σήμερα, για ακόμη μία φορά, στον υπό διαμόρφωση Σταθμό Φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων στη Σταυρούπολη. Η πρόοδος του έργου, από τις 19 Μαΐου, όταν και βρεθήκαμε για τελευταία φορά στον ίδιο χώρο, είναι σημαντική. Σήμερα, λειτουργούν 41 φορτιστές, που μπορούν να φορτίζουν, σε ένα 8ωρο, 164 λεωφορεία. Οι υπόλοιποι 14 φορτιστές θα είναι λειτουργικοί σε 10 ημέρες», τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις που έκανε στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ.

Υπενθύμισε ότι σήμερα κυκλοφορούν 88 ηλεκτρικά λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, από 17 λεωφορεία πριν από 2 περίπου εβδομάδες και «έως τα μέσα Ιουνίου, το αργότερο, θα δρομολογηθεί το σύνολο των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων. Είμαστε, συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει», επισήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

