Με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο – Πολύ σοβαρή η κατάστασή του

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ έγινε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή, ενώ, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή.

Το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα που καθιστά ιδιαιτέρως ανησυχητική την κατάστασή του, με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να κάνουν ό,τι είναι εφικτό προκειμένου το κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα ωστόσο με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλο, το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό και μεταφέρθηκε στην Κρήτη, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, γιατί ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων.

