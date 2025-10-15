Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με αεροδιακομιδή στο ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο – Πολύ σοβαρή η κατάστασή του

Το παιδί ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου - Στη ΜΕΘ με εγκεφαλικό οίδημα - Μάχη για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του

moro nosokomeio

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ έγινε χθες το βράδυ με αεροδιακομιδή, ενώ, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή.

Το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα που καθιστά ιδιαιτέρως ανησυχητική την κατάστασή του, με τους γιατρούς από την πρώτη στιγμή να κάνουν ό,τι είναι εφικτό προκειμένου το κοριτσάκι να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα ωστόσο με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Ρόδου, Μιχάλη Σοκορέλο, το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό και μεταφέρθηκε στην Κρήτη, για να σωθούν τα υπόλοιπα όργανά του, γιατί ενδέχεται να αποφασίσει η οικογένεια τη δωρεά οργάνων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος ΠΑΓΝΗ πισίνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark