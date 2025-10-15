Επιχείρηση διάσωσης 67 μεταναστών νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 67 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή τέσσερα ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από πλοίο της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και διαδικασίες ταυτοποίησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.