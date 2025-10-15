Στην Καλαμάτα έχουν μεταφερθεί οι 22χρονοι που συνελήφθησαν για το διπλό φονικό στον εισαγγελέα και σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, σήμερα το πρωί θα φτάσει στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας η δικογραφία της υπόθεσης και αφού μελετηθεί από τον εισαγγελέα, θα κληθούν οι δύο δράστες για να απολογηθούν αν και το επικρατέστερο σενάριο είναι να ζητήσουν προθεσμία.

Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος που παραδόθηκε χτες στη ΓΑΔΑ υποστήριξε πως μαζί με τον φίλο του ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα και από εκεί πήγαν μέσω Μεσσήνης στην περιοχή της Φοινικούντας. Εκεί, ο άλλος 22χρονος που συνελήφθη στην Καλλιθέα χτες, κατηγορείται πως πυροβόλησε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος τους αναγνώρισε.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το εάν υπάρχει ηθικός αυτουργός καθώς από την έρευνα προκύπτει πως ο ένας 22χρονος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με πρόσωπο από το περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

