«Μάχη» με τις διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα

Πολλές διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αχαΐα, ενώ παραμένει ένα ενεργό μέτωπο προς τον οικισμό Ρωμανό. Αναλυτικότερα, πιο κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στην περιοχή Μπάλα.

Στο χωριό Μοιραίικα στη Δυτική Αχαϊα, τουλάχιστον 15 σπίτια, μόνιμες κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Ταυτόχρονα, σε αρκετές περιοχές του νομού παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.

Στις 152 οι πυρκαγιές το διήμερο 11/12 Αυγούστου

Στο περιθώριο της «μάχης με τις πυρκαγιές», ενημέρωση πραγματοποίησαν ο υπουργός Kλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Δημήτριος Μάλλιος.

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της επικράτειας και όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Γι αυτό το λόγο αυτό, όπως σημείωσε, τέθηκε και παραμένει σε επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός του ΠΣ υπογράμμισε ότι το διήμερο 11 και 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών. Μάλιστα τόνισε ότι υπήρχαν ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών στην Ήπειρο και κυρίως στην περιοχή της Πρέβεζας, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες. Παράλληλα δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν στις 11 Αυγούστου στη Ζάκυνθο και την επόμενη μέρα ακόμα τρεις νέες εστίες.

Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στην Κεφαλονιά όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μια εστία πυρκαγιάς και στις 12 Αυγούστου τρεις νέες εστίες, ενώ δύο ενάρξεις πυρκαγιών σημειώθηκαν την ίδια μέρα και στη Χίο.

Σχετικά με την Αχαΐα και κυρίως κοντά στην Πάτρα ο κ. Βάγιας τόνισε ότι στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών έξι διαφορετικές εστίες πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά.

