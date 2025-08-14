Λογαριασμός
Συνεχίζεται η «μάχη» με τη φωτιά στη Χίο- Εκκενώνονται τα Καμπιά

Μήνυμα εκκένωσης του χωριού «Καμπιά» στη Χίο, έστειλε το 112, εξαιτίας της δασικής φωτιάς που μαίνεται στο νησί- Οι πολίτες καλούνται να πάνε προς Καρδάμυλα

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο- Εκκενώνονται τα Καμπιά

Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες στη Χίο.

Καθώς το πύρινο μέτωπο, απέκτησε δυναμική στο βόρειο κομμάτι του, μήνυμα για προληπτική εκκένωση του χωριού «Καμπιά» εστάλη νωρίτερα από το 112.

Το μήνυμα ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Δεν απειλούνται οικισμοί.

