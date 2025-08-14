Μαίνεται η φωτιά στη Χίο- Εκκενώνονται τα Καμπιά

Συνεχίζεται η «μάχη» με τις φλόγες στη Χίο.

Καθώς το πύρινο μέτωπο, απέκτησε δυναμική στο βόρειο κομμάτι του, μήνυμα για προληπτική εκκένωση του χωριού «Καμπιά» εστάλη νωρίτερα από το 112.

Το μήνυμα ενημερώνει για δασική πυρκαγιά στην περιοχή και καλεί όσους βρίσκονται στα Καμπιά να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Δεν απειλούνται οικισμοί.

