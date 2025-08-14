Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την πύρινη λαίλαπα

Εικόνες αποκάλυψης δείχνει βίντεο του ΣΚΑΪ από τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα. Το βίντεο καταδεικνύει την έκταση της πύρινης λαίλαπας, με μια μεγάλη εστία φωτιάς και διάσπαρτα «καντηλάκια». Το βίντεο, που θυμίζει ταινία καταστροφής, αναδεικνύει επίσης και το υπεράνθρωπο έργο που κλήθηκαν να καταβάλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές.

Σε δύο συλλήψεις, ενός 19χρονου και ενός 27χρονου, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, προχώρησε η ΕΛΑΣ για τη φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας.

Ο 19χρονος συνελήφθη για εμπρησμό για τη φωτιά που ξέσπασε, το βράδυ της 12ης Αυγούστου και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων, μπαίνοντας ουσιαστικά στον αστικό ιστό και προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δύο μοναστήρια.

Ένας 25χρονος συνελήφθη και το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά.

