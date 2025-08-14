Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού - 104 Κτίρια ελέγχθηκαν σε τρεις μέρες

Σε χρόνο-ρεκόρ και με βάση το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Τα τεχνικά κλιμάκια λειτούργησαν με εντατικούς ρυθμούς και υψηλό αίσθημα ευθύνης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση καταγραφή των ζημιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Συνοπτικά Αποτελέσματα:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών:51κτίρια

•Πράσινα:15

•Κίτρινα:27

•Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53κτίρια

•Πράσινα:28

•Κίτρινα:19

• Κόκκινα: 6

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ούτε μία μέρα δεν μπορεί να χαθεί. Η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρούν άμεσα προς όφελος των πολιτών.

Καθοριστική για την ταχύτητα των διαδικασιών υπήρξε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του Υφυπουργού κ. Κώστα Κατσαφάδου, με τη συμμετοχή των Δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υφυπουργός έθεσε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανακοινώνοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Σημαντική συμβολή στην επιτάχυνση των αυτοψιών και στη βελτίωση της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές αποτέλεσε η τοποθέτηση δύο υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους. Η παρουσία τους ενίσχυσε τον συντονισμό και διευκόλυνε την αμεσότερη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων.

Το Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.