Μάστορας: Αναβλήθηκε για τις 19 Φεβρουαρίου η δίκη του

Της Έλενας Γαλάρη

Για τις 19 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε από το αυτόφωρο η δίκη του τραγουδιστή Χρήστου Μάστορα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου να εξεταστεί από το δικαστήριο ο αστυνομικός που του έκανε σήμα για να σταματήσει, αλλά και να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει την πορεία του οχήματος.

Την αναβολή της υπόθεσης πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας λέγοντας πως «μόνη η κατανάλωση αλκοόλ δεν συνιστά επικίνδυνη οδήγηση, συνιστά με άλλα περιστατικά. Θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να εξεταστεί ο αστυνομικός στο ακροατήριο».

Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου, σε ένα από τα καθιερωμένα μπλόκα της Τροχαίας, μεταξύ των οδηγών που σταμάτησαν οι τροχονόμοι, ήταν και ο γνωστός τραγουδιστής.

Ο τραγουδιστής φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει. Δόθηκε σήμα σε άλλες αστυνομικές δυνάμεις και στην περιοχή της Ομόνοιας τον ακινητοποίησαν, του έκαναν έλεγχο και δεν πέρασε το αλκοτέστ και του ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Πηγή: skai.gr

