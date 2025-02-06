Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ένας άνδρας με εγκαύματα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Ένας άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - όπως αναφέρει το thestival.gr - η πυρκαγιά ξέσπασε για άγνωστο λόγο γύρω στις 8 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Άθωνος, στην Άνω Πόλη.
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Κατά την επιχείρηση οι πυροσβέστες εντόπισαν εντός του διαμερίσματος έναν άνδρα, τον οποίο και απεγκλώβισαν.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.