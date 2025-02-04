Χρήστος Μάστορας: «Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα » 

Την πρώτη του ανάρτηση μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την προσπάθεια αποφυγής του μπλόκου της Τροχαίας έκανε χθες το βράδυ ο Χρήστος Μάστορας

Ο γνωστός τραγουδιστής δήλωσε μετανιωμένος ότι αγνόησε τον νόμο αλλά «δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος», τονίζοντας ότι είναι «έτοιμος να διορθώσει τα λάθη του και να γίνει καλύτερος».



Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Instagram

«Το αλκοόλ δεν είναι καλός σύμβουλος. Ένα όμορφο ταξίδι σε μία έξοδο με το κορίτσι μου και την παρέα της γεμάτο γέλιο όνειρα και καλή διάθεση, που όμως στο τέλος μας βγήκε ξινό. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και εγώ τον αγνόησα πιάνοντας το τιμόνι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Οι αστυνομικοί έκαναν τη δουλειά τους και μετά τα τελευταία γεγονότα δεν μπορούν ούτε πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνουν εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όλοι επαγγελματίες, ευγενικοί και πάνω απ’ όλα άνθρωποι που νοιάζονται για την δικαιοσύνη που προστατεύει τους υπεύθυνους από τους ανεύθυνους.

Από την εισαγγελέα μέχρι τον δικαστή ένιωσα παρακολουθώντας κι άλλες υποθέσεις ως όλοι φροντίζουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν είμαι άγιος ούτε αλάνθαστος, είμαι όμως εδώ για να διορθώσω τα λάθη μου και να γίνω καλύτερος. Ευχαριστώ τόσο πολύ όλους τους φίλους που έστειλαν αγάπη και μηνύματα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Μάστορας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.