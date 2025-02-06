«Στη Σαντορίνη έχουμε μια σεισμική κρίση σε εξέλιξη», τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα ο διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθανάσιος Γκανάς, εκτιμώντας ότι μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες ακόμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι σεισμοί είναι τεκτονικοί και όχι ηφαιστειακοί.

«Είμαστε στην πέμπτη μέρα του φαινομένου και φαίνεται πως υπερέχει το καλό σενάριο της σμηνοσειράς. Στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 30 ρήγματα - εκ των οποίων τα 4 μεγάλα που θα εξακολουθήσουν να σπάνε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες 5 μέρες έχουν καταγραφεί 118 σεισμικές δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ».

Πάντως, ο κ. Γκανάς τόνισε ότι επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί το κακό σενάριο για ισχυρότερο σεισμό, οι επιστημονικές επιτροπές έχουν ζητήσει από την Πολιτεία να διατηρήσει τα μέτρα σε ισχύ.

