Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη διπλή πτώση της 27χρονης γυναίκας, ουκρανικής καταγωγής, το απόγευμα της Κυριακής από το μπαλκόνι του διαμερίσματος όπου διαμένει, στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

«Έπεσε μόνη της», φέρεται να υποστήριξε ο σύζυγος της 27χρονης σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ο 29χρονος, ρωσικής καταγωγής έχει συλληφθεί με κατηγορία που αναμένεται να οριστικοποιήσει ο εισαγγελέας, ενώ η 27χρονη νοσηλεύεται με τραύματα στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ωστόσο, λόγω της κατάστασής της οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να μιλήσουν μαζί της και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν όντως πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή εάν η γυναίκα αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Τι συνέβη

Η γυναίκα, που διαμένει με τον 29χρονο σύζυγό της, ρωσικής καταγωγής, έπεσε λίγο μετά τις 19.30 της Κυριακής από το μπαλκόνι της στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι της και εκλήθη το ΕΚΑΒ, όμως έπειτα από λίγη ώρα ξαναέπεσε από το μπαλκόνι, αυτή τη φορά στο ισόγειο.

Ασθενοφόρο που έφτασε στο σημείο την περισυνέλεξε και τη μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

