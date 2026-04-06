Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 27χρονη μετά από δύο πτώσεις της από μπαλκόνι 4ου ορόφου πολυκατοικίας

Η γυναίκα αρχικά έπεσε στον 3ο από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε αυτήν τη φορά στο ισόγειο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τραυματισμένη 27χρονη γυναίκα μετά την πτώση της από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας στο Μαρούσι

Σύμφωνα με  πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, στον 3ο όροφο, ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε αυτήν τη φορά στο ισόγειο. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της. 

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία. 

