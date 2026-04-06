Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τραυματισμένη 27χρονη γυναίκα μετά την πτώση της από μπαλκόνι διαμερίσματος πολυκατοικίας στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρχικά έπεσε από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου, στον 3ο όροφο, ανέβηκε ξανά στο διαμέρισμά της και ξαναέπεσε αυτήν τη φορά στο ισόγειο. Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο σύζυγός της.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

