Καταδίωξη και συλλήψεις για ληστεία σε βάρος 69χρονου στο Πέραμα

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 20 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ χθες το μεσημέρι, Κυριακής 5 Απριλίου, έπειτα από καταδίωξη που ξεκίνησε από το Πέραμα και ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Κορυδαλλού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περάματος, κατά περίπτωση για ληστεία, συνέργεια σε ληστεία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την αστυτνομία, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν 69χρονο άνδρα στο Πέραμα, προσποιούμενοι τους ενδιαφερόμενους αγοραστές οχήματος που είχε αναρτήσει προς πώληση. Στη συνέχεια, με τη χρήση βίας, του αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν με όχημα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, εντόπισαν τους δράστες να κινούνται στην περιοχή της Νίκαιας και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Οι κατηγορούμενοι δεν συμμορφώθηκαν, αναπτύσσοντας ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε στον Κορυδαλλό και οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένη η αφαιρεθείσα αλυσίδα, η οποία κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον παθόντα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

