Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση της Μαρινέλλας - Δεν είναι διασωληνωμένη

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω εκτεταμένης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας» αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί της 

UPDATE: 18:56
Μαρινέλλα

Το πρώτο κρίσιμο 24ωρο συμπληρώνεται σε λίγες ώρες για την αγαπημένη τραγουδίστρια Μαρινέλλα, η οποία κατέρρευσε χθες το βράδυ στη σκηνή του Ηρωδείου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Υγεία, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή. 

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, θα πρέπει να περάσει και το δεύτερο 24ωρο, το οποίο θεωρείται εξίσου κρίσιμο

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες η γνωστή τραγουδίστρια δεν είναι διασωληνωμένη και φαίνεται να έχει μικρή επαφή με το περιβάλλον. Από τις ίδιες πληροφορίες προκύπτει ότι οι γιατροί δεν επέτρεψαν ούτε καν στην κόρη της να την επισκεφθεί, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της.

Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας σημείωνε τα εξής: 

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ λόγω εκτεταμένης ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας.

Παραμένει κλινικά σταθερή. Η κατάστασή της είναι κρίσιμη.

Οι θεράποντες ιατροί

Ηλίας Κ. Πολιτάκης

Ηλίας Ανδριανάκης». 

Οπως ανέφερε το skai.gr και νωρίτερα, η μεγάλη τραγουδίστρια παραπονιόταν για ισχυρό πονοκέφαλο πριν ξεκινήσει η χθεσινοβραδινή συναυλία. Μετά την κατάρρευσή της, είχε τις αισθήσεις της και επικοινωνούσε με το περιβάλλον.

Δείτε βίντεο από τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή της:

 

Από χθες, όλη η Ελλάδα αγωνία για τη ζωή της. Στο Χ οι χρήστες ανεβάζουν βίντεο από τη «δική τους» Μαρινέλλα, αγέρωχη να αλωνίζει τις πίστες, και στέλνουν όλη τους της αγάπη, με ευχές και ελπίδα για περαστικά.

