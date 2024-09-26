«Στην "Κιβωτό του Κόσμου" οι άνθρωποι ήταν ευαίσθητοι, αγαπούσαν τα παιδιά... Έχουν πέσει τόνοι λάσπης» κατέθεσε σήμερα στη δίκη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, του πατέρα Αντώνιου και έξι εργαζομένων για υποθέσεις κακοποιητικών συμπεριφορών, η σύζυγος του κληρικού.

Η δίκη, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, οδεύει προς την τελική ευθεία με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Η πρεσβυτέρα είπε πως τίποτε από όσα καταμαρτυρούνται στον βασικό κατηγορούμενο σύζυγό της δεν είναι αληθές.

Όπως ανέφερε η μάρτυρας, «έχουν πέσει τόνοι λάσπης για την Κιβωτό. Είμαστε άνθρωποι της αγάπης και της προσφοράς. Όλα αυτά τα χρόνια οι άνθρωποι αναγνώρισαν την "Κιβωτό". Εγώ αυτό που βίωσα 25 χρόνια είναι η αγάπη και η φροντίδα. Στην "Κιβωτό" οι άνθρωποι ήταν ευαίσθητοι αγαπούσαν τα παιδιά... Κάναμε ότι χρειαζόταν για τα παιδιά…

Ερχόντουσαν από κανάλια, πολιτικοί, εμείς ποτέ δεν ζητήσαμε κάτι. Όλα όσα κάναμε, τα κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το κράτος ήταν πολύ πίσω… ».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, «τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν» με σκοπό «την αρπαγή της Κιβωτού».

Σε ερώτηση του προέδρου εάν είχε διαπιστώσει σωματική βία σε βάρος παιδιών που φιλοξενούνταν σε δομές της ΜΚΟ, η πρεσβυτέρα απάντησε πως ποτέ δεν είχε αντιληφθεί κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας, παράλληλα, πως οι δομές ήταν ανεξάρτητες και δεν αποφάσιζε για την εσωτερική λειτουργία τους ο πατέρας Αντώνιος.

«Εμείς δίναμε στα παιδιά χριστιανικό προσανατολισμό... Ο πατήρ Αντώνιος είχε πάντα τον ρόλο του πνευματικού, τα παιδιά τον εμπιστεύονταν και εκείνος έκανε μόνο αυτήν τη δουλειά. Ήταν κάτι σαν πατέρας», πρόσθεσε η σύζυγος του κληρικού.

Στο δικαστήριο πρόκειται να καταθέσει υπέρ του κληρικού ο καλλιτέχνης Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.