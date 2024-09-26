Μηνύματα αγάπης και στήριξης στη Μαρινέλλα από τους συναδέλφους της αλλά και από ανθρώπους που τη γνωρίζουν, καταγράφονται από χθες μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ευχήθηκε «γρήγορη ανάρρωση» στην «αγαπημένη μας» με ένα story στο Instagram.

H Μελίνα Ασλανίδου, επίσης, έγραψε σε Instagram story της: «Η σκέψη όλων μας είναι κοντά σου. Γρήγορα να γίνεις καλά Μαρινέλλα. Σ’ αγαπάμε».

«Θεά μου, σημείο αναφοράς μας, ψυχή μου μοναδική, περαστικά, ο Θεός μαζί σου, αγάπη μου», αναφέρει σε ανάρτησή της η Σοφία Βόσσου

«Εύχομαι από καρδιάς να είναι όλα καλά», ήταν η ευχή της Ρούλας Κορομηλά.

«Αγαπημένη μου Μαρινέλλα, είσαι μέσα στην καρδιά μου και στην καρδιά όλου του κόσμου… Προσευχόμαστε για σένα και για μια γρήγορη ανάρρωση... Όλη η Ελλάδα δίπλα σου», ανέφερε ο Μάριος Φραγκούλης.

«Οι σκέψεις μου μετά το πρώτο σοκ από την εικόνα της κατάρρευσης του θρύλου Μαρινέλλα τραγουδώντας τους στίχους ‘’Θεέ μου μας έμαθες εσυ .. τόσο πολύ να αγαπάμε…’’ Ας δείξουμε λοιπόν αγάπη και σεβασμό», έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης.

Να σημειωθεί ότι ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Αντώνης Ρέμος με τη σύζυγό του βρίσκονται στο νοσοκομείο, μαζί με την οικογένειά της, που αγωνιούν για την κατάσταση της υγείας της.

Πηγή: skai.gr

