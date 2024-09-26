Σοκαριστικά στοιχεία: Το 55% των ανηλίκων που εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές είναι κάτω των 14 ετών

Του Μάκη Συνοδινού

Εκρηκτικές διαστάσεις παίρνουν τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους προκαλώντας ανησυχία σε γονείς εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς.

Το ένα περιστατικό διαδέχεται το άλλο ενώ τρία σοβαρά καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Αργολίδα προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε γονείς καθηγητές αλλά και αστυνομικούς.

Το χειρότερο όλων όπως λέει χαρακτηριστικά στο skai.gr αστυνομικός που χειρίζεται τέτοια περιστατικά καθημερινά, «οι ανήλικοι χρησιμοποιούν ωμή βία αδιαφορώντας για τα τραύματα που θα προκαλέσουν στους συμμαθητές τους».

Η έκρηξη της εγκληματικότητας και κατά συνέπεια το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, αποτυπώνεται και στα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας.

Το πρώτο 8μηνο του 2024 έχει καταγραφεί αύξηση στα περιστατικά εγκληματικότητας ανηλίκων σε σχέση με το αντίστοιχο 8άμηνο του 2023.

Από 1η Ιανουαρίου 2023 – 30 Αυγούστου 2023 είχαν σχηματιστεί 4875 υποθέσεις ενώ οι δράστες ήταν 6157. Από 1η Ιανουαρίου 2024 – 30 Αυγούστου 2024 σχηματίστηκαν 7.180 υποθέσεις και οι ανήλικοι δράστες έφτασαν τους 8.978 .

Το σοκαριστικό όμως όλων είναι οι ηλικίες που νεαροί εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές.

Όπως αποκαλύπτει το skai.gr:

Το 26% των ανηλίκων εκδηλώνει παραβατικότητα στις ηλικίες 8-14 ετών

Το 55% των ανηλίκων εκδηλώνει παραβατικότητα στις ηλικίες κάτω των 14 ετών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.