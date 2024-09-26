Ο Ε.Φ.Ε.Τ.- κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς καταναλωτή, προέβη σε δειγματοληψία ενός παιδικού ποτηριού bamboo από την επιχείρηση "ANKAR IKE", η οποία

το εισάγει από Κίνα.

Το προϊόν πωλείται κυρίως μέσω του e-shop της επιχείρησης με τίτλο baby cloud.

Το δείγμα εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους όπου παρατηρήθηκε μετανάστευση χρώματος από το δείγμα στον προσομοιωτή τροφίμων, με τον οποίο ήρθε σε επαφή σε συνθήκες που αντιστοιχούν στις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. Απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος ανεξαρτήτως του χρώματος που φέρει το καπάκι και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

