Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακαλούνται παιδικά ποτηράκια- μπαμπού που πωλούνται στο διαδίκτυο

Το προϊόν εισάγεται από την Κίνα και πωλείται κυρίως μέσω του e-shop επιχείρησης με τίτλο "baby cloud"

εφετ

Ο Ε.Φ.Ε.Τ.- κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς καταναλωτή, προέβη σε δειγματοληψία ενός παιδικού ποτηριού bamboo από την επιχείρηση "ANKAR IKE", η οποία
το εισάγει από Κίνα.

Το προϊόν πωλείται κυρίως μέσω του e-shop της επιχείρησης με τίτλο baby cloud.

εφετ

Το δείγμα εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους όπου παρατηρήθηκε μετανάστευση χρώματος από το δείγμα στον προσομοιωτή τροφίμων, με τον οποίο ήρθε σε επαφή σε συνθήκες που αντιστοιχούν στις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. Απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος ανεξαρτήτως του χρώματος που φέρει το καπάκι και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΦΕΤ ανάκληση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark