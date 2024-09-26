Σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο υπέστη η Μαρινέλλα χθες το βράδυ στη σκηνή του Ηρωδείου, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας κατέρρευσε πάνω στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Κατά πληροφορίες, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο επικοινωνούσε και δεν είχε πρόβλημα στην ομιλία της.

Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της:

Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει:

«Η κα. Παπαδοπούλου Κυριακή (Μαρινέλλα) διακομίσθηκε στις 22:30 επειγόντως στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Διαπιστώθηκε ότι υπέστη σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αιμορραγία) και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Ο θεράπων ιατρός

Ηλίας Κ. Πολιτάκης»

Αφού ανακοινώθηκε επίσημα ότι η συναυλία με τη Μαρινέλλα δε θα συνεχιστεί, σοκαρισμένο το κοινό στο Ηρώδειο αποχώρησε με ένα θερμό χειροκρότημα αγάπης για τη μεγάλη καλλιτέχνιδα.

Πηγή: skai.gr

