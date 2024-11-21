Μανούσος Μανουσάκης: Το Σάββατο το μεσημέρι η κηδεία του

Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 13.00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία του σκηνοθέτη των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών, Μανούσου Μανουσάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη, σε ηλικία 74 ετών.

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και απλός κόσμος που τον αγάπησε μέσα από τις δουλειές του θα έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.



Πηγή: skai.gr

