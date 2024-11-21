Μενδώνη για Μανούσο Μανουσάκη: «Εκανε ποιοτική τηλεόραση για το ευρύ κοινό»

Πληροφορούμενη την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη, ο οποίος υπήρξε ένας ακάματος εργάτης της μικρής και της μεγάλης οθόνης.

Ο Μανούσος Μανουσάκης, νεαρός ακόμη, εμφανίστηκε στον χώρο του κινηματογράφου με δύο ταινίες που προκάλεσαν εντύπωση για την εποχή τους, τον «Βαρθολομαίο» και τους «Άρχοντες», πρόλογος στο μεγάλο έργο που μας καταλείπει.

Στράφηκε στην τηλεόραση, όπου επάξια καθιερώθηκε ως σκηνοθέτης σειρών, με τεράστια απήχηση.

Οι δημιουργίες του Μανούσου Μανουσάκη στη μικρή οθόνη αποτέλεσαν μεγάλες επιτυχίες, που οφειλόταν στον αδιάπτωτο επαγγελματισμό του, τις γνώσεις, την εμπειρία του, τις υψηλές προδιαγραφές που τηρούσε στην παραγωγή τους, αλλά και την πρωτότυπη θεματολογία τους, με ζητήματα κοινωνικά που προσέγγιζε με τόλμη. Ο Μανούσος Μανουσάκης έκανε ποιοτική τηλεόραση για το ευρύ κοινό, χωρίς εκπτώσεις στις απαιτήσεις του, αλλά και χωρίς να εγκαταλείψει το σινεμά, στο οποίο, επιλεκτικά, επανερχόταν με άρτιες δημιουργίες. Καθοδήγησε με σοφία και προσωπικό ενδιαφέρον πολλούς νέους καλλιτέχνες, δίνοντας ώθηση στην ανάδειξή τους. Συνεργάστηκε αρμονικά με καταξιωμένους συναδέλφους του, κάτι που εξηγεί, πέραν της δημοφιλίας του, την αγάπη και τον σεβασμό με τον οποίο τον περιέβαλε ο χώρος. Το καλλιτεχνικό αποτύπωμά του πίσω από τον φακό μένει ανεξίτηλο.

Στην οικογένειά του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.»

Πηγή: skai.gr

