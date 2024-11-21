Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 25.000 νέους, καθώς έχουν ήδη καλυφθεί 21.000 θέσεις, δηλαδή το 84%.

Το «πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-29 ετών» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκίνησε τον Ιούνιο και αποτελεί την πρώτη δράση της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που ούτε συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, κατά το τρίμηνο πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 0-3 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 4-9 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 10-19 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 20-30 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 5

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 31-50 άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 8

Επιχειρήσεις με προσωπικό: 51+ άτομα - Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 20% του προσωπικού και έως 20 ωφελούμενους

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά μήνες και η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό, με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, ενώ οι ωφελούμενοι έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία συμμετοχής είναι πολύ απλή. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr και προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους και η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων.

Με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

