Οδηγός παρέσυρε άνδρα  στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του

Οδηγός παρέσυρε άνδρα αγνώστων στοιχείων τα ξημερώματα Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Σατωβριάνδου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα στις 04:10.

Στη συνέχεια ο οδηγός χτύπησε σε ένα δέντρο, αποχώρησε πεζός και αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στον Ευαγγελισμό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: skai.gr

