Μετρό της Αθήνας - Νέα Γραμμή 4: Που βρίσκονται τώρα οι «μετροπόντικες»

Το εργοτάξιο Φρέαρ ΤΒΜ Βεΐκου της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, επισκέφθηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Υποδομές, Νικόλαο Ταχιάο, όπου ενημερώθηκαν για την πρόοδο κατασκευής του έργου.

Όπως έγινε γνωστό, ο Μετροπόντικας «Νίκη» εκκινώντας από το 'Αλσος Βεΐκου έχει διανοίξει σήραγγα 520 μέτρων, ενώ ο Μετροπόντικας «Αθηνά», που ξεκίνησε από την Κατεχάκη σήραγγα 2.050 μέτρων.

Πού βρίσκονται οι «μετροπόντικες»

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε:

«Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας προχωρά. Ο μετροπόντικας «Νίκη», που συναρμολογήθηκε τον Φεβρουάριο, ξεκίνησε τη διάνοιξη.

Έχει ήδη σκάψει 520 μέτρα, με κατεύθυνση τον Ευαγγελισμό.

Για την ακρίβεια, πέρασε από τον πρώτο σταθμό «ΑΛΣΟΣ ΒΕΙΚΟΥ» και κατευθύνεται προς τον δεύτερο σταθμό, τον σταθμό «ΓΑΛΑΤΣΙ».

Ακολουθώντας την αντίθετη πορεία, με αφετηρία την Κατεχάκη, ο μετροπόντικας «Αθηνά» έχει διανοίξει 2.050 μέτρα.

Έχει περάσει κάτω από τον σταθμό «ΓΟΥΔΗ», και σε περίπου 90 μέτρα φτάνει στον σταθμό «ΖΩΓΡΑΦΟΥ».

Στόχος μας, απολύτως εφικτός και δέσμευση της αναδόχου εταιρείας, οι δύο μετροπόντικες να ολοκληρώσουν τη διάνοιξη του συνόλου των σηράγγων, μήκους 13 χλμ., το 2026.

Ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά, έτσι ώστε να παραδώσουμε στην ελληνική κοινωνία τα έργα που της αξίζουν, για να βελτιώσουμε τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών».

Συρμοί χωρίς οδηγό, όπως στη Θεσσαλονίκη

Απτήν πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε:

«Είναι ένα τεράστιο έργο για την Αθήνα που θα αλλάξει τη μορφή της στο τέλος της δεκαετίας που διανύουμε.Το μέσο το οποίο έρχεται έχει χαρακτηριστικά εντελώς καινούρια εδώ, καθώς, όπως και στη Θεσσαλονίκη, θα λειτουργεί χωρίς οδηγό.

Ακόμα, οι σταθμοί θα έχουν διαφορετικό μέγεθος από αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα και θα έχουμε διαφορετικές πόρτες εισόδου - εξόδου από τις πόρτες των βαγονιών. Θα είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο μετρό που υπακούει στα μέγιστα πρότυπα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.