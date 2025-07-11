Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας οδηγός φορτηγού, μετά από λογομαχία σε χώρο στάθμευσης καταστήματος στη Μάνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη χθες όταν δύο οδηγοί φορτηγών λογομάχησαν για τη σειρά εκφόρτωσης.

Τότε ο ένας πήρε ένα σκεπάρνι που είχε στο όχημά του και επιτέθηκε στον δεύτερο οδηγό, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

Ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

