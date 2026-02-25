Μακελειό στα Βορίζια: Επιστρέφει στη φυλακή ο 48χρονος

Στις φυλακές Κομοτηνής θα επιστρέψει ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος, μέλος της οικογενείας Καργάκη, ο οποίος σήμερα βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα Ηρακλείου, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία για το μακελειό των Βοριζίων, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Απόστολο Λύτρα, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, ο εντολέας του υποστηρίζει, ότι δεν είχε συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο. Μάλιστα, επικαλείται τη μαρτυρία αστυνομικών που ήταν στα Βορίζια το επίμαχο διάστημα και οποίοι αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν.

Ο 48χρονος, ο οποίος εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο των 34 δευτερολέπτων να είναι το άτομο πίσω από τον 43χρονο συγγενή του που πυροβολούσε με το καλάσνικοφ, υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν οπλοφορούσε, αλλά προσπαθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα.

Επίσης, ρωτήθηκε και για το αν γνωρίζει για την κατάληξη των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή, λέγοντας ότι δεν είδε το παραμικρό. Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του είχε καλές σχέσεις και με την οικογένεια Φραγκιαδάκη, κάτι που – όπως υποστήριξε – έχουν καταθέσει και μέλη της άλλης πλευράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.